La pause aidera-t-elle Derick Brassard?

Pendant que toute la Ligue nationale de hockey (LNH) tente de trouver des solutions pour atténuer les effets de la pandémie sur le calendrier régulier et les effectifs en place, l’attaquant des Flyers de Philadelphie Derick Brassard peut prendre son temps pour guérir.

• À lire aussi: Des matchs locaux ailleurs qu’à Montréal pour le Canadien?

• À lire aussi: LNH aux Olympiques: les joueurs n'iraient pas à Pékin

Le vétéran est aux prises avec une blessure à la hanche qui l’ennuie depuis environ un mois. Il est tombé au combat durant le match du 23 novembre face au Lightning de Tampa Bay et a manqué deux semaines. Cependant, le Québécois s’est de nouveau retrouvé sur le carreau après avoir aggravé le problème en jouant la partie du 8 décembre contre les Devils du New Jersey.

Aussi, Brassard s’est présenté à l’entraînement matinal de mardi qui servait davantage de remise en forme pour certains éclopés, la rencontre de la soirée face aux Capitals de Washington ayant été reportée. La date de son retour au jeu demeure indéterminée, mais l’instructeur-chef Mike Yeo espère que ce sera pour bientôt.

«Il y a quelques fois où on pensait s’approcher de l’objectif et que dans les faits, ce n’était pas le cas, a expliqué le pilote au quotidien "Philadelphia Inquirer". Évidemment, nous avons une pause prolongée qui constituera une opportunité, surtout avec le type de blessure avec laquelle il doit composer. Plus de temps devrait bien le servir. Certes, on s’attend à le revoir, mais en termes de prédiction, je dirais que nous n’en sommes pas là et c’est difficile à dire.»

Lundi, le directeur général Chuck Fletcher avait mentionné, selon la même source, que le cas du joueur d’avant est évalué quotidiennement. En principe, les Flyers doivent renouer avec l’action en visitant le Kraken de Seattle le 28 décembre. Cette saison, sa première à Philadelphie, Brassard a totalisé 11 points en 18 sorties, tout en affichant un différentiel de +7. Il en est à sa septième équipe depuis la campagne 2017-2018.