La Soirée des Grands Crus

La 21e Soirée des Grands Crus, qui habituellement aurait rassemblé la communauté d’affaires de la Capitale-Nationale autour d’un repas gastronomique et d’une dégustation de vins, a pris cette année la forme d’une campagne virtuelle qui a permis d’amasser 73 277 $. Depuis le 23 novembre (et jusqu’au 15 décembre), deux entreprises alliées de la communauté fibrokystique, Étienne Bernier, Architecture, et Construction C.R.D., ont parrainé respectivement Axelle, originaire de Limoilou, et Kylie, originaire de Fossambault-sur-le-Lac. Les deux entreprises ont su sensibiliser leurs réseaux à la vie avec la FK et amasser des sommes exceptionnelles. Ces fonds essentiels seront remis à Fibrose kystique Canada et serviront à financer la recherche, les soins cliniques spécialisés et la défense des droits des 4300 Canadiens atteints de fibrose kystique (FK), dont 1200 Québécois. Sur la photo : Marco Poulin, copropriétaire de Construction C.R.D., et sa petite-fille Kylie, atteinte de FK.

102 ans

Laissez-moi souhaiter un joyeux anniversaire de naissance à Mme Cécile Hamel (photo) qui fête aujourd’hui ses 102 ans. Née le 22 décembre 1919 à Saint-Gilles de Lotbinière, mariée à Aimé Hamel, en juin 1945 (décédé en 1992), Cécile est mère de 7 enfants dont 4 (Pauline, Solange, Diane, et Yvan) sont encore vivants. Celle qui fut mère au foyer et active au sein de la ferme familiale et du Mouvement des Femmes chrétiennes à l’époque réside présentement chez sa fille Solange. Elle lit encore son Journal de Québec tous les jours, joue au Solitaire, mais a dû abandonner récemment la résolution des mots croisés qu’elle aimait tant. Toute la famille, y compris ses 7 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants, lui souhaite une belle journée d’anniversaire.

La solution aux délais de livraison

L’entreprise québécoise de soins de la peau personnalisés Omy Laboratoires de Québec vient tout juste de lancer son service de livraison express, une initiative et solution idéale pour répondre aux délais de livraison plus longs qu’à l’habitude en cette période des Fêtes. Jusqu’au 24 décembre, l’équipe d’Omy Laboratoires et ses lutins de laboratoire viendront livrer en personne les commandes passées le jour même (avant 13 h, du lundi au vendredi uniquement) à bord de leur traîneau hybride. Toutes les commandes passées via le service express d’Omy Laboratoires arrivent dans un bel emballage de Noël, avec une carte de vœux à offrir ainsi qu’un cadeau surprise. Pour en connaître davantage sur le service de livraison express d’Omy Laboratoires et pour jeter un coup d’œil aux secteurs desservis par ce service, rendez-vous sur le site web d’Omy Laboratoires au www.omylaboratoires.com.

En souvenir

Le 22 décembre 2006. Au Maryland, la police arrête l’ex-biathlète olympique Myriam Bédard qui avait pris avec elle sa fille de 12 ans, un accroc à un accord de garde partagée. La double médaillée d'or des Jeux de Lillehammer en 1994 faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international soupçonnée d'avoir violé une ordonnance de garde partagée avec son ancien époux, le père de l’enfant.

Anniversaires

Lucien Bouchard (photo), ex premier ministre du Québec (1996-2001), 83 ans... Catherine Proulx Lemay, actrice et comédienne québécoise (Unité 9), 46 ans... Sophie Chiasson, animatrice, présentatrice, auteure, 47 ans... Annie Pelletier, athlète olympique, bronze aux JO d’Atlanta en 1996, 48 ans... Vanessa Paradis, actrice et chanteuse française, 49 ans...

Disparus

Le 22 décembre 2020 : Claude Brasseur (photo), 84 ans, comédien français qui a marqué des générations avec des films à succès comme Un éléphant ça trompe énormément, La Boum, Camping, et qui a tourné dans une centaine de films... 2019 : Marc Boucher, 85 ans, veuf de la défunte Andrée P. Boucher, mairesse de Québec de 2005 à 2007 et de Sainte-Foy de 1985 à 2001... 2016 : Miruts Yifter, 72 ans, athlète éthiopien.