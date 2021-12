L’affreux casse-tête des cadeaux de Noël

Je suis une mère quasi monoparentale puisque le père de mes deux enfants est très peu présent dans leur vie. Et je parle ici de présence physique, car pour la présence monétaire, c’est un gros zéro. Je me suis assez bien débrouillée pour survivre pendant la pandémie malgré des rentrées d’argent en dents de scie, ce qui fait que mes enfants et moi avons traversé la tempête sans trop de mal. Et vu l’obligation qu’on avait de rester chacun chez soi, le temps de fêtes 2020 fut un moment consacré aux soirées télé, collés collés, où ils n’ont reçu qu’un bas de Noël rempli de petites cochonneries comme cadeau, sans que ça n’ait l’air de les déranger.

Cette année c’est différent, puisque la vie a repris un cours quasi normal, et que mes ados vont à l’école de façon continue. Le nœud du problème, c’est qu’au contact de leurs camarades, ils m’ont déjà exprimé clairement leurs désirs de cadeaux de Noël. Non pas que je ne voudrais pas y répondre, mais je ne peux juste pas y répondre, puisque je peine encore à rembourser mes dettes accumulées pendant la pandémie.

J’aimerais tellement leur apprendre à diminuer leurs attentes, mais je ne sais pas comment m’y prendre pour le faire sans les blesser. On veut le maximum comme parents pour nos enfants, et on est prêt à se saigner à blanc pour ça, comme le disait si bien ma mère. Mais comme je souhaiterais aussi leur apprendre à vivre avec moins, je cherche en vain où trouver le courage de le faire.

Une maman écartelée

Et pourquoi ne vous y mettriez-vous pas cette année en faisant exactement comme l’année dernière ? Vous avez l’occasion idéale d’amorcer ce virage, vu que ça avait bien fonctionné. Opérer un changement est toujours difficile, mais comme c’est toujours le premier pas qui compte et qui donne le ton à la suite des choses, vous perdriez l’élan de l’an dernier en faisant un retour en arrière. Et ça s’explique très bien à des enfants quand on leur dit la vérité sur le portefeuille dont on dispose. En plus d’avoir le mérite de les mettre sur une voie d’avenir qui risque de leur épargner bien des soucis futurs.