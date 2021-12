Les premiers concerts de la tournée de Charlotte Cardin reportés

Sans surprise, Charlotte Cardin doit repousser le début de sa tournée à cause des mesures sanitaires mises en place pour contrer la propagation du variant Omicron.

Pour l’instant, les concerts prévus les 5, 6, 7 et 8 janvier au MTelus de Montréal, tous à guichets fermés, sont remis à une date indéterminée, a fait savoir la chanteuse sur les réseaux sociaux.

«Ça me fait beaucoup peine, j’avais hâte à ce moment depuis maintenant trois ans», mentionne-t-elle.

Après cette première série de représentations, la tournée de Charlotte Cardin se déplace dans l’ouest américain et canadien, à la fin du mois de janvier. Plusieurs concerts, entrecoupés d’un court séjour en Ontario, sont ensuite prévus à Montréal et Québec, en février et mars.

À voir aussi