Nouvelles mesures: les commerçants soulagés

Craignant de devoir fermer boutique en raison de la propagation du virus, les commerçants et restaurateurs de Québec ont poussé un soupir de soulagement après le point de presse du premier ministre Legault, aujourd'hui.

« Ce sont de très bonnes nouvelles, une véritable délivrance ! Disons qu’on s’attendait à pire », lance tout sourire Mathieu Pettigrew, copropriétaire du restaurant Le Continental et du Conti Caffe, dans le Vieux-Québec.

Déjà restreints à 50 % de leur capacité depuis lundi, les restaurants devront limiter leur clientèle à des tables de six personnes ou moins, à compter du 26 décembre.

Mais ce n’est qu’un moindre mal pour plusieurs qui s’attendaient à devoir carrément fermer, en raison de la propagation fulgurante des cas de COVID-19 et des rumeurs qui circulaient depuis quelques jours.

« On ne voulait pas se faire avoir une deuxième fois, alors on n’a pas commandé beaucoup de nourriture pour les prochains jours. On est soulagé », souligne Louis McNeil, copropriétaire des restaurants Cosmos, à Québec.

Heureux, mais prudents

Dans l’industrie du commerce au détail, la surprise était de taille aujourd'hui.

« On est content et on a eu la frousse. On vit avec le présent. On essaye d’être positif », affirme Pierre Poitras, porte-parole du Magasin Latulippe, situé dans le quartier Saint-Sauveur depuis plus de 80 ans.

Mais le soulagement pourrait être de courte durée.

Les paroles de François Legault, concernant « l’ajout de mesures si nécessaire » dans les prochains jours, ont résonné dans la tête de plusieurs commerçants.

« On ne sait plus quoi penser. On s’adapte et tout le monde fait ce qu’il peut actuellement. Les gens sont compréhensifs », explique Marie-Pier Vincent, présidente du conseil d’administration de la Coopérative du Quartier Petit Champlain.

Noël en famille

Quelques familles rencontrées dans la Vieille Capitale étaient, quant à elles, rassurées de savoir qu’elles allaient pouvoir célébrer Noël en famille.

« On va pouvoir faire un petit party avec nos proches, ça va faire du bien. On en avait besoin », affirme Lise Dufresne, qui s’affairait aux dernières emplettes avant le réveillon.

« On avait peur de devoir tout annuler, tout est déjà prêt ! » ajoute son mari, Guy Dufresne.

Certains, comme Sylvie Roy, devront toutefois se contraindre à repousser leurs célébrations habituelles du jour de l’An avec leurs familles éloignées.

« Ça tombe à l’eau, mais il faut mettre l’épaule à la roue », indique-t-elle, craignant toutefois que d’autres refusent de se plier aux mesures pour le temps des Fêtes.