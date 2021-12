Patrick Fortin plaide coupable de meurtre au deuxième degré pour avoir assassiné sa mère

En février 2019, Patrick Fortin a froidement assassiné sa mère en lui assenant plus de 70 coups de machettes et, ce matin, l’homme de 32 ans a plaidé coupable à l’accusation de meurtre au deuxième degré et il purgera une sentence à vie.

Photo tirée de Facebook Patrick Fortin Accusé

Le corps inerte de Nicole Cantin avait été découvert par des patrouilleurs dans une résidence de la rue de l’Esprit, dans le nord de la ville, menant rapidement au déclenchement d’une enquête pour meurtre.

De façon commune, les parties ont suggéré au juge que l'homme de 32 ans soit condamné à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 14 ans.

