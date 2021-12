Pause dans la LNH: c’était la décision à prendre, selon Eugene Melnyk

Le propriétaire des Sénateurs d’Ottawa, Eugene Melnyk, est loin de partager l’opinion du gardien des Jets de Winnipeg Connor Hellebuyck, estimant que l’arrêt momentané des activités de la Ligue nationale de hockey (LNH) est justifié.

En entrevue téléphonique avec le quotidien «Ottawa Sun», mardi, l’homme d’affaires a en quelque sorte répliqué à Hellebuyck, qui juge exagérée la décision du circuit Bettman d’amorcer prématurément la pause des Fêtes. Aussi, même si les revenus des équipes s’en trouvent affectés, il n’y avait pas d’autres options envisageables aux yeux de Melnyk.

«Nous devions le faire. C’est facile de dire que c’est exagéré, mais laissez-moi vous dire ceci : ce n’est pas exagéré pour une personne ayant la COVID-19, a déclaré le propriétaire. Certains craignent comme la peste d’avoir à s’isoler et de renoncer à Noël. Si vous avez des enfants, que ferez-vous? Quelques-uns disent que c’est trop, mais je préfère être du côté de la prudence et de ne pas prendre le risque de contracter le coronavirus.»

La santé et la sécurité avant tout

Pour Melnyk, il importe de se soucier de la santé et de la sécurité des gens. Le hockey reste bien secondaire à côté de ces enjeux.

«Vous devez penser aux autres en premier lieu et au type d’impact que [la COVID-19] aura dans leur vie, a-t-il dit. Nous sommes testés au plus haut niveau. C’est facile à dire pour moi, mais les gens en arrachent et tout ce que vous pouvez leur demander, c’est de tenir bon.»

Néanmoins, il reste optimiste quant à la suite

«Même si c’est dur, dans mon esprit, il n’y a aucun doute que nous serons sortis de là d’ici le printemps et que nous n’aurons plus de confinement, a-t-il prédit. Je crois sincèrement que ce seront un printemps et un été magnifiques. Nous reviendrons à la normale, peu importe ce qu’elle constitue. Les seuls changements que je peux voir sont les lieux de travail qui seront modifiés pour satisfaire les employés. Nous devrons adapter nos entreprises. Je sais qu’il faudra passer au travers de ça et nous en sortirons tous meilleurs.»

À l’aise avec les contraintes

Actuellement, les mesures en vigueur en Ontario forcent les Sénateurs à réduire de moitié la capacité du Centre Canadian Tire. Si les affrontements contre les Bruins de Boston et les Penguins de Pittsburgh les 29 et 31 décembre respectivement ont lieu, seulement 9300 partisans pourront y assister. Les «Sens» ont vendu au moins 16 000 billets pour trois de leurs cinq derniers matchs locaux, donc ces contraintes sont loin d’être favorables financièrement. Et c’est sans compter l’interdiction de vendre de la nourriture et des breuvages à l’intérieur de l’édifice, le gouvernement provincial exigeant le port du masque en tout temps.

Sauf que le tout ne semble pas ennuyer Melnyk

«La pause est une décision intelligente de la LNH pour permettre que tous, nos joueurs, notre personnel et également nos partisans, soient en sécurité. Nous ne voulons pas créer un centre de distribution pour ce virus à cause d’une partie de hockey. Donc, chaque geste de prévention est fait pour une bonne raison.»