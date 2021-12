Sans mesures sanitaires, l’INSPQ prévoit une augmentation exponentielle des cas

Une forte adhésion aux mesures du 20 décembre et l’accélération de la vaccination pourraient ne pas suffire pour maintenir le nombre d’hospitalisations en dessus des capacités, selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

• À lire aussi: Le Québec enregistre un nombre record de cas avec 6361 nouvelles infections

• À lire aussi: Annonce à 18h: les rassemblements à 10 personnes maintenus les 24 et 25 décembre

Bien que les mesures sanitaires, la vaccination et le dépistage massif ralentissent la transmission d’Omicron au Québec, l’INSPQ considère deux hypothèses de transmissibilité et d’échappement vaccinal du nouveau variant de la COVID-19. Selon le communiqué envoyé mercredi, Omicron pourrait être aussi sévère que le variant Delta ou, encore, trois fois moins sévère que ce dernier. Différents scénarios ont donc été établis afin de procéder à une projection de l’évolution de la COVID-19.

«Sans mesures sanitaires, le modèle prédit une augmentation exponentielle des cas et des hospitalisations, et ce, dans tous les scénarios considérés», a indiqué l’INSPQ dans son communiqué.

Au contraire, une forte adhésion de la population aux mesures sanitaires annoncées les 16 et 20 décembre pourrait permettre de ralentir l’augmentation des cas et des hospitalisations suffisamment pour rester sous le pic de janvier 2021. Cependant, l’INSPQ estime que si le variant Omicron est aussi virulent que Delta, on pourrait voir le nombre de nouvelles hospitalisations dépasser ce pic.

Contacts sociaux: vecteur de transmission numéro 1

«Les données des derniers jours nous démontrent qu’Omicron s’est rapidement répandu au Québec en raison de la diminution de la protection de base conférée par deux doses des vaccins, la faible couverture vaccinale avec la troisième dose et l’augmentation des contacts sociaux effectifs. La plus grande prudence est de mise particulièrement sur le plan des contacts sociaux qui demeurent les principaux vecteurs du virus», a expliqué Éric Litvak, vice-président aux affaires scientifiques à l’INSPQ.

À voir aussi