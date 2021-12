Un homme de Sherbrooke vit un enfer de 24h

Attaché en laisse, roué de coups, étranglé, menacé: pendant 24 heures, un homme a vécu l’enfer aux mains de trois individus à Sherbrooke.

«Dans les faits, la victime aurait été séquestrée et agressée physiquement à plusieurs reprises par les trois suspects, et ce, pendant près de 24 heures depuis le 20 décembre 2021 en après-midi sur la rue du Fédéral, à Sherbrooke. Pendant cette période, il aurait été roué de coups au corps et au visage, étranglé, menacé, puis blessé avec un couteau», peut-on lire dans un communiqué du Service de police de Sherbrooke.

Deux individus ont été arrêtés à Sherbrooke. Un troisième a été interpellé à Lac-Mégantic.

La victime aurait été attachée avec une laisse et les suspects l’auraient amenée au Carrefour de l’Estrie et aux Galeries Quatre-Saisons.

Détails à venir...