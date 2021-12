Un présumé voleur et trafiquant arrêté à Saguenay

Un présumé trafiquant de drogue a été arrêté à la suite d’une enquête pour vol d’outils qui a finalement permis de saisir une grande quantité de stupéfiants à Saguenay, la semaine dernière.

Le 16 décembre dernier, vers 18h, les autorités s’affairaient à perquisitionner un garage dans le parc industriel de Jonquière et une maison d’Arvida dans le cadre d’une enquête pour vol d’outils.

Ils ont alors saisi pour plus de 6000$ d’outils, notamment de marque DeWalt. Il s’agissait de la «quasi-totalité des outils qui ont été volés les 12, 13 et 14 décembre» dans cinq commerces de Chicoutimi et de Jonquière, a fait savoir le Service de police de Saguenay (SPS).

Photo courtoisie, SPS

Mais une surprise attendait les sergents détectives du SPS à leur arrivée sur les lieux. Ils ont découvert une quantité impressionnante de stupéfiants en tout genre, soit:

52 097 comprimés de méthamphétamine,

878,8 grammes de cocaïne,

1282,7 grammes de cannabis,

143,9 grammes de haschich,

44,95 grammes de crack,

31,7 grammes de wax de cannabis,

135 comprimés de morphine,

23,4 litres de GHB,

9 grammes de PCP.

Photo courtoisie, SPS

Les policiers ont également mis la main sur 28 057$ en argent canadien. La valeur totale de la saisie a été estimée à plus de 500 000$.

Alexandre Villeneuve, un individu de 34 ans originaire de Jonquière, a été arrêté et a comparu au palais de justice de Chicoutimi. Il fait face à des accusations de possession de drogue en vue d’en faire le trafic et de recel de plus de 5000$. Il doit revenir en cour le 21 janvier.

Mentionnons que, dans ce dossier, une femme de 29 ans, également de Jonquière, a été arrêtée aussi, puis libérée.