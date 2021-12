Un syndicat déplore la décision de maintenir les services de garde ouverts

Le maintien des services de garde ouverts, alors que les établissements scolaires sont fermés jusqu’au 10 janvier constitue une mauvaise idée, estime un syndicat.

Le Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau (SEPB-FTQ) représentant cinq centres de services scolaires de la région métropolitaine se dit en désaccord avec la décision du gouvernement Legault de ne pas fermer les services de garde et les écoles spécialisées.

Québec avait annoncé la fermeture des établissements scolaires et le prolongement du congé d’hiver jusqu’au 10 janvier, après l’explosion des cas de COVID-19 causée par la fulgurance du variant Omicron.

«Le ministre oublie-t-il que la transmission se fait également à l'intérieur des services de garde? Oublie-t-il que les écoles spécialisées sont fréquentées par une clientèle vulnérable, souvent plus à risque de contracter et de transmettre la maladie?» s’est interrogé Jean-François Labonté, président du SEPB-578, représentant des employées du soutien scolaire au Centre de services scolaire Marie-Victorin.

Le syndicat déplore les risques de contamination pour le personnel et les enfants, alors que le dossier de la ventilation demeure non réglé.

Devant l’urgence de la situation, il aurait été préférable de fermer tous les établissements scolaires et maintenir les services de garde uniquement pour les services essentiels, selon le syndicat.