Voici ce qu’on sait sur les symptômes d’Omicron

Le variant Omicron de la COVID-19 déferle à une vitesse fulgurante partout dans le monde, donnant un nouvel élan à la pandémie.

• À lire aussi: Annonce à 18h: les rassemblements à 10 personnes maintenus les 24 et 25 décembre

• À lire aussi: Le réseau de la santé durement ébranlé par le nouveau variant

• À lire aussi: Malgré le resserrement, les hôpitaux pourraient déborder

Alors que les premières analyses semblent indiquer qu’Omicron rend moins malade que le variant Delta, les experts s’inquiètent de plus en plus alors que la menace se fait sentir sur les systèmes de santé d’ici et d’ailleurs.

Si on le sait beaucoup plus contagieux que les autres variants, Omicron diffère légèrement du Delta en matière de symptômes.

Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies américains (CDC), les symptômes les plus communs sont la toux, la fatigue, la congestion nasale et le nez qui coule.

Toutefois, Omicron, d’abord identifié pour la première fois en Afrique du Sud le 24 novembre dernier, peut également causer des sueurs intenses durant la nuit et des douleurs musculaires, toujours selon les CDC.

Contrairement au Delta, la perte du goût et de l’odorat ne semble pas être des symptômes communs du variant Omicron, selon ce qu’a indiqué à NBC News le Dr Bruce Y. Lee, professeur de santé publique à la City University du New York School of Public Health, qui cite des rapports préliminaires.

«Les rapports anecdotiques ne représentent qu’une personne. Nous devons les prendre avec un grain de sel», indique-t-il.

Des études publiées au Royaume-Uni et en Afrique du Sud suggèrent par ailleurs qu’Omicron rend moins malade. Si bien qu’on estime que les personnes infectées ont de 30 à 70% moins de chance d’être hospitalisées.

«Nos données montrent de manière assez convaincante une sévérité réduite de la maladie lorsqu’on compare Omicron à d’autres variants», explique à BBC News Cheryl Cohen, professeure de l’Institut national des maladies transmissibles, en Afrique du Sud.

Selon ces études, la virulence réduite d’Omicron s’expliquerait par une combinaison entre les caractéristiques propres au variant et un taux d’immunité élevé causé par la vaccination ou une précédente infection.

Toutefois, même si le risque de développer une forme grave de la maladie semble moindre, la forte contagiosité du virus, qui se traduit par une hausse du nombre de cas, pourrait augmenter les hospitalisations, selon le professeur Neil Ferguson, l’un des chercheurs au Imperial College de London.

«Il y a un potentiel qu’il y ait une hausse des hospitalisations qui pourrait mettre la santé publique britannique (NHS) dans une position difficile», dit-il en entrevue à BBC News.

À voir aussi