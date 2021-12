Voici en chiffres à quoi ressemble l’industrie des jeux vidéo en 2021

À partir de plusieurs sources comme Newzoo, Sensor Tower ou ICO, le site gamesindustry.biz nous résume en graphiques, en statistiques et en tableaux le portrait de l’industrie des jeux vidéo des douze derniers mois.

En plus de la valeur du marché mondial, on dresse un aperçu des jeux les plus vendus, les grands gagnants sur les plateformes mobiles et, curieuse terminologie, une comparaison entre les NIP (New IP) et les NR (new releases) utilisés ici dans l’un des tableaux.

Pour démêler le terme new intellectual property ou nouvelle propriété intellectuelle qui fait partie du jargon dans cette industrie, on utilise «IP» pour désigner des franchises de jeux ou simplement des jeux individuels. Un jeu comme Halo serait considéré comme une propriété intellectuelle parce qu’il se diversifie en plusieurs suites et produits dérivés. L’emploi du terme est fréquent dans cette industrie, mais peu approprié pour n’importe quel terminologue ou au sens langagier.

Revenons à notre industrie des jeux et ses faits saillants. On peut télécharger le tableau au format JPEG à partir de ce lien.

180,3 milliards $

C’est la valeur du marché mondial des jeux, en hausse de 1,4 % sur douze mois, qui atteint 180,3 G $US.

Ce sont les jeux mobiles (93,2 G$, +7,3 %) qui emportent la mise, alors que ceux sur PC et consoles – sans doute pénalisées par la pénurie de puces – ont diminué respectivement de 0,8 et de 6,6 %.

Le cercle interne du graphique ne sert ici qu’à détailler les marchés des trois grands groupes du cercle externe.

Parts des jeux sur CD/DVD et par téléchargement

Les téléchargements de jeux ont la faveur des joueurs tant dans les marchés des jeux sur PC que sur consoles. Les utilisateurs sur ordinateur ont pratiquement abandonné les achats de jeux en boîte alors qu’ils sont 22,7 % encore à les utiliser chez les amateurs de consoles.

Nouveau jeux

Par éditeur, le nombre de nouveaux jeux qu’ils ont publié en 2021 et, pour chacun, les nouvelles parutions et les nouveaux jeux étiquetés propriétés intellectuelles.

Nintendo domine, suivi par Electronic Arts et Sony

Les tops des tops du marché mobile

Par téléchargements, les cinq plus grands éditeurs, jeux et pays (en milliards).

Les mêmes cinq, mais en revenus (en milliards de dollars US).

Autres tableaux

Les plus couverts

Selon ICO, voici les jeux et les éditeurs les plus couverts calculés par le nombre d’articles parus, en fonction de leur croissance ou décroissance, sur douze mois.

Les jeux les plus discutés sur Twitter

Les bandes-annonces de jeux sur console et sur PC les plus regardées

Et, pour finir, les recherches les plus demandées sur Google