DICK, Denise



À son domicile, le 10 décembre 2021, à l'âge de 85 ans est décédée dame Denise Dick, épouse de feu Denis Verreault. Elle était la fille de feu monsieur Victor Dick et de feu dame Antoinette Caron. Elle demeurait à Château-Richer. Elle laisse dans le deuil son fils : Guy (Catherine Messier), ses enfants Lysandre (Benjamin Anctil) et Gabriel ; sa fille Martine (André Munger), leurs enfants Pénélope (Boby Langlais) et Marie-Ève (Jean-François Beaulieu) ; sa fille Caroline (Serge Ares), leurs enfants François (Élizabeth Sauvageau), Catherine (Tommy Trudel) et Mathieu (Raphaëlle Savard); ses arrière-petits-enfants : Samuel et Mathieu Dubé, Étienne et Laurence Beaulieu et Mathilde Verreault Anctil; son frère : Paul (Cécile Duchesne), ses sœurs : Nicole (Claude Morel), feu Pauline et feu Diane (Jacques Guay) ; sa belle-famille Verreault : Marcel (Vera Saric), Céline (Roland Comeau), Blandine et Réjeanne, plusieurs neveux et nièces, ainsi que plusieurs ami(e)s, dont Lynda, Madeleine, Andrée, Lisette, Sylvie, Lucie et Patrick. un immense merci au CLSC Orléans- Beauport, Dre Caroline, Sonia et Johanne, grâce à vous, elle a profité d'une fin de vie exceptionnelle. Les membres de la famille vous accueilleront pourToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11000, rue des Montagnards, Beaupré, QC G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/ et/ou Ass. Bénévole Côte-de-Beaupré,11025, Boul. Ste-Anne, local 7, Beaupré, QC G0A 1E0 https://www.associationbenevolecb.com