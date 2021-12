BÉLANGER, Monique Desrochers



À son domicile, entourée de l'amour des siens, le 11 décembre 2021, est décédée madame Monique Desrochers Bélanger, épouse de monsieur André Bélanger. Elle était la fille de feu dame Marguerite Miville et de feu Georges Desrochers. Elle vivait à Québec. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Jocelyn (Johanne Guay), Michel (Marie-Claude Lévesque, Mireille et Jean-François (Geneviève Petitclerc), ses petits-enfants : Michaël (Therry Trudel), William, Rosie, Alice, Victor, Édouard et Éloi. Elle laisse également dans le deuil son frère et ses sœurs : feu Lise (feu Denis Girard), Hélène (Gervais Fournier), Céline (Gilles Flageol) et Jean-Charles (Madeleine Dumais), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bélanger : Claire (Robert Gingras), feu Robert (Lucille Baker), Jean (Louise Gagnon), Pierre (Céline Brochu) et Louise (Denys Hamelin). Elle laisse également dans le deuil de nombreux oncles et tantes, cousins et cousines, neveux et nièces, sans oublier ses précieuses amies aquarellistes de "Les ateliers de Monique" du Patro de Charlesbourg.La famille a confié madame Desrochers Bélanger au :Elle recevra les condoléances au complexe le mardi 4 janvier 2022 de 18h à 21h et le mercredi 5 janvier de 9h à 10h30.La mise en colombarium se fera par la suite à la Mausolée Marie de l'incarnation du cimetière St-Charles au 1460 Boul. Wilfrid-Hamel, Québec. La famille tient à remercier la docteure Élyse Roy et l'infirmière Véronique Labrie ainsi que les autres membres des soins palliatifs du CLSC de La Source (Sud) pour leur empathie, leur grande disponibilité et les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à l'organisme Parkinson Québec (245 rue Soumande, bureau 218 Québec, G1M 3H6).Pour rendre hommageà madame Desrochers Bélanger,vous pouvez aller sur le sitewww.dignitequebec.com