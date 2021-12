CARRIER, Alphonse



À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 15 décembre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Alphonse Carrier, époux de dame Lise Bouchard. Né à Ste-Famille I.O., le 26 juillet 1938, il était le fils de feu dame Maria Deblois et de feu monsieur Cléophas Carrier. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Outre son épouse Lise, monsieur Carrier laisse dans le deuil ses enfants : Stéphane (Floride Pierre-Louis), Esther (Pierre Gagné); ses petits-enfants : Danka Carrier (Guillaume Perrault), Jacob Carrier (Vanille Levesque), Ryan Pierre-Louis, Lily-Rose Carrier, Noah " ti paul " Carrier, Eléonor Carrier, Laurie, Thomas, Mathieu et Alice Gagné (Félix Lajoie); sa sœur Fleurette (Yves Montminy), son beau-frère Clément Bouchard (feu Andrea Poitras) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les Funérailles sont sous la direction de :