ROY, Raymond



À la Maison Legault, le 4 décembre 2021, à l'âge de 93 ans et 9 mois, est décédé monsieur Raymond Roy, époux de madame Louise Grégoire, fils de feu madame Géraldine Turgeon et de feu monsieur Paul-Émile Roy. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louise Grégoire, ses enfants : Christian, Bruno (Nancy Thibaudeau) et Isabelle(Patrice Lagacé); ses petits-enfants : Simon-Olivier (Pascale Carrier), Jonathan, Gabriel-Antoine (Évelyne Rompré), leur mère Sylvie-Catherine Roy, Alexia et Léanne; ses arrière-petits-enfants: Élie-Jade et Loïc; ses frères et sœurs : feu Françoise, Jean (feu Alice Omohundro) et Benoît(Michèle Bélanger); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Claire (William Melahn), Berthe, Monique (Jacques Laplante) et Pierre (feu Monique Bédard), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule mardi 28 décembre 2021, de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h, ainsi que le mercredi 29 décembre 2021, de 9 h 30 à 10 h 30.La crémation aura lieu par la suite et les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Remerciements à tout le personnel soignant de la Maison Legault pour leurs bons soins prodigués avec beaucoup de bienveillance.