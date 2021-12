GAGNON, Réjeanne



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 décembre 2021, à l'aube de ses 94 ans, est décédée madame Réjeanne Gagnon, fille de feu madame Élisa Lemieux et de feu monsieur Adjutor Gagnon. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Bernard (Louiselle Gagnon), feu Thérèse, feu Estelle, feu Roger, feu Léopold, feu Norbert, feu Julienne, feu Esther et feu Lucille, Thérèse Tremblay et Bertrand Tremblay ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Champenoise et tout le personnel des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'accueil et les soins exceptionnels prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.