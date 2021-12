FILLION, Bertrand



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 décembre 2021, à l'âge de 83 ans et 10 mois, est décédé monsieur Bertrand Fillion époux de madame Cécile Audet. Il était le fils de feu Roméo Fillion et de feu Antoinette Bélanger. Il demeurait autrefois à Saint-Nazaire.La famille recevra les condoléances auvendredi le 29 avril 2022 de 19h à 20h30 et samedi à compter de 11h30.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse, son fils Serge (Julie Leblond) et sa fille Isabelle (François Goulet); ses petits-enfants : Alexandre Fillion (Valérie Lessard), Noémie Fillion (Antoine Bernatchez), Jérôme et Mathilde Goulet. Il était le frère de : feu Cécile (feu Rosaire Bilodeau), feu Lucien (feu Thérèse Fréchette), Lucienne (feu Émile Guillemette), Sr Florence, f.m.m, feu Roland (Thérèse Roy), feu Yolande (feu Jean-Paul Tanguay), Gisèle (feu Henri Guillemette), Aurèle, Gaétan (Lisette Audet), Solange (Paul Courtney) et feu Alain (Louisette Fournier). De la famille Audet, il était le beau-frère de : Lise, Madeleine (feu Jean-Marc Gagné), Céline (René Pouliot), Colette, Marc, Michèle, Estelle (Michel P. Bouchard), Marjolaine (feu Michel Meunier et Victor (Chantal Pouliot). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du CHSLD de Saint-Anselme pour leur dévouement, leur chaleur humaine et les excellents soins prodigués ainsi qu'au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats Québec (Québec) G2J 1B8 ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches Casier postal 1 Ste-Marie (Québec) G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles à la salle. Monsieur Fillion a été confié pour crémation à la Maison Funéraire