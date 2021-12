BROCHU, Gaétan



À l'hôpital Laval (I.U.C.P.Q.), le 18 décembre 2021, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Gaétan Brochu, fils de feu monsieur Marc Brochu et de madame Rolande Badeau. Il demeurait à Château-Richer. Monsieur Brochu laisse dans le deuil, outre sa mère madame Rolande Badeau, ses sœurs : Kathleen Paradis-Badeau (feu Daniel Guay), Lyne Brochu et Sylvie Brochu (Alain Dumont); ses neveux et nièces : Charles Guay (Émilie Côté) et Jean-Sébastien Guay (Josée Sheehy), Jean-Christophe et Virginie (Gabriel Rioux) Brochu Dubé; Pénélope (Charles Forest) et Noëmie (Félix Labonté) Brochu Dumont; ses petits-neveux et petites-nièces : Clara-Maude, Julia, Carl-Antoine, Coralie et Enzoh; sa deuxième mère : Colette Paré (feu Jean-Guy Cloutier) et leur fils Normand Cloutier et sa fille Mireille ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Remerciement au personnel du 3ième étage, soins palliatifs, et du 5ième étage, de l'hôpital Laval, pour les bons soins et leur humanisme.sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5 infofondation-iucpq.org fondation-iucpq.org 418-656-4999