VILLENEUVE, Bruno



À l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.), le 18 décembre 2021, à l' âge de 81 ans, est décédé monsieur Bruno Villeneuve, fils de feu monsieur Henri Villeneuve et de feu madame Rollande Cantin. Il demeurait à Cap-Santé. Monsieur Villeneuve laisse dans le deuil, ses fils : Guy (Christine Sigmen), Yves et Sylvain (Josée Courtemanche); ses petits-enfants : Michelle, Claudy, Ashley, Shawn, Mathis et Lori; son arrière-petit-fils : Evans; la mère de ses enfants : Claudette Parent, ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-soeurs, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au personnel du Manoir de Cap-Santé pour leur dévouement et leur bons soins.sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec), G1V 4G5 infofondation-iucpq.org fondation-iucpq.org 418-656-4999.