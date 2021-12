GIROUX, Jean-Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 décembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Giroux, époux de madame Nicole Côté. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h au centre commémoratifMonsieur Giroux laisse dans le deuil son épouse madame Nicole Côté ; ses enfants : Nathalie et Jean-François (Isabelle Roy et ses enfants : Nicolas, Mélody et Jérémy) ; sa sœur : Jacqueline (feu Jean Cloutier) ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'ont précédé ses sœurs : Aline, Angèle, Claudette, Liliane, Rollande, Suzanne et Yvette. Un remerciement spécial au personnel de l'urgence de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'organisme de votre choix.