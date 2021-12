RICHARD, Denise



Aux soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale, le 13 décembre 2021, à l'âge de 77 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée dame Denise Richard, épouse de monsieur Robert Hallé, fille de feu Joseph Richard et de feu Marie-Paule Hamel. Elle demeurait à l'Ancienne- Lorette.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Robert; ses enfants: Jean-François et Catherine; ses frères et sœurs: feu Gilles (Suzanne Audet), Gisèle (feu René Lortie), Lisette (Jean-Claude Marcoux) et Michel (Carole Brochu); sa belle-sœur et son beau-frère: Colette Hallé (André Baillargeon) et Gilles Hallé (Marlène Lescault). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et nombreux ami(e)s ainsi que sa collègue et employeur Louise DeRosa Moulin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca.