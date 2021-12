GERMAIN, Jacqueline



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Jacqueline Germain, survenu à Québec le 10 novembre 2021, à l'âge de 81 ans. Elle était la conjointe de feu Richard Breton, la fille de feu Germaine Rochon et de feu Louis Germain. Elle habitait à Québec. La famille recevra les condoléancesL'inhumation des cendres de Mme Germain suivra tout de suite après. Elle laisse dans le deuil sa fille Raymonde Laperrière (Denis Roy); ses petits-enfants : Michaël Gauthier, Mélissa Gauthier, Karl Gauthier et Kathryne Gauthier ainsi que leur père René Gauthier; ses arrière-petits-enfants : April, Landon, Jake, Félix, Julian Fox, Kyle et Logan; ses frères et sœurs : Ghislaine (feu André Martel), Marcel (feu Céline Langevin), Roger (Geneviève Coulombe), Robert (Thérèse Lachance) et Jeannine Gagnon; ses belles-sœurs : Ginette Breton et Christiane Breton; plusieurs neveux et nièces ainsi que son amie Diane Hébert. Outre son conjoint et ses parents, elle est allée rejoindre ses frères et sœurs décédés avant elle : Lucie, Lucille, Jean-Marc (feu Marcelle Pelletier) et Jacques. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 190 rue Dorchester, bureau 50, Québec (QC) G1K 5Y9, téléphone : 418 657-5334.https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-donNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message dans les plus brefs délais.