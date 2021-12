MARTINEAU, Nicole



Au CHUL le 16 décembre 2021, à l'aube de ses 75 ans, est décédée Madame Nicole Martineau, fille de feu Maurice Martineau et de feu Yvonne Pouliot. Elle demeurait à Québec (Sainte-Foy). Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Gisèle (Benoît Lacroix), feu Aimé (Denise DeVarenne), feu Claude (Ginette Martineau (André Clavet)), Reynald (Huguette Fleury), Gérard (Christiane Longchamps), feu Francine (Gervais Bernard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au complexede 13h à 15h.