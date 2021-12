MARCOTTE, Jules



Au CHUL, le 17 décembre 2021, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Jules Marcotte, époux de dame Jeannine Langlais, fils de feu Rosaire Marcotte et de feu Arthemise Perron. Il demeurait à Donnacona.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jeannine; son fils Jocelyn Marcotte (Lise Briand) et sa fille feu Johanne Marcotte (Annette Beaulieu); ses petites-filles : Sophie (Mathieu Daigneault) et Amélie Marotte; son arrière-petite-fille Aurélie, son frère Antoine (feu Bibiane Piché); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Langlais : Ghislain (Raymonde Bussière), Louisette (Guy Pagé) et feu Camille (Henriette Delisle), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence O' Sommet de Donnacona ainsi que le personnel soignant du CHUL pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Pavillon CHUL), 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385. www.fondationduchudequebec.org