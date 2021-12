BERNIER, Paul-René



À son domicile, le 17 décembre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Paul-René Bernier. Fils de feu dame Marie-Claire Leclerc et de feu monsieur Henri Bernier, il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Il était le frère de : Claude (Lilianne Laurendeau), Henriette, Micheline (Gaétan Hovington), Hervé (Angèle Beauchemin), Christine (Pierre Thivierge), Arnold et Marie-Josée (Raymond Rioux). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et ses nièces, ses cousins, ses cousines, autres parents et ses amie(s), en particulier Hélène Dubé et Jean-Claude St-Pierre ainsi qu'André Fournier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.Ses cendres seront déposées à ce moment au cimetière paroissial " sous les étoiles " de Saint-Jean-Port-Joli.Pour renseignementsou pour transmettrevos messages de condoléances :