SAVARD, Monique



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 15 décembre 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Monique Savard, fille de feu dame Marie-Aimée Bouchard et de feu monsieur Marcel Savard. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présences des cendres à lade 13h à 14h30 et seraLes cendres seront déposées au cimetière de Loretteville au printemps sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. Elle laisse dans le deuil ses filles Sophie (Jean-François Grant) et Annie; ses petits-enfants : Sarah-Eve (Jérémie Caouette), Charlène et Alexiane; son frère Pierre (Diane Lemay), ses autres sœurs/frère; ses grandes amies Thérèse Genest, Suzanne Dion et Jacynthe Bergeron (Matthew Perich); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents, amis (es) et anciens compagnons de travail du Vêtement du livre. Un sincère remerciement au personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie du Québec, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.