GODBOUT, Thérèse



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 3 décembre 2021, à l'âge de 93 ans et 8 mois, est décédée madame Thérèse Godbout, épouse de feu monsieur Jean-Louis Vaillancourt, fille de feu madame Cécile Gauvreau et de feu monsieur Joseph Alphonse Godbout. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 14 h 45.Elle laisse dans le deuil sa fille Lyne et son petit-fils Samuel (Magalie Vandal). Elle était la sœur de feu Lucille (feu Yvon Vallé), feu Roland (Jeanne Morel), feu Raymond (Thérèse Lepage), feu Charles-Henri (Sonia Tremblay), feu Jacques-André (Jeannette Paradis), feu Marguerite (Raymond Castonguay), feu Mariette, feu Louise (Raymond Larochelle) et feu Jean-Louis (feu Rolande Vaillancourt), elle était également la belle-sœur de Rachel, Jacqueline (feu François Gagnon), feu Roger (Denise Savard), Claire (feu Simon Côté) et feu Sr Edith Vaillancourt. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel hospitalier, ainsi que le personnel de la résidence Louis XIV pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, Téléphone : 418 524-2626, Site web : www.gilleskegle.org Des formulaires seront disponibles sur place.