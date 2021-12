DESCHÊNES, Linda



Au CHUL, le 12 décembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Linda Deschênes, fille de feu dame Claudia Gaudreault et de feu monsieur Joseph Deschênes. Elle demeurait à Québec.de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil, sa belle-sœur Rollande Ouellet (feu Antonio Deschênes); ses cousins, cousines, neveux et nièces : Monique (Roger Laflèche), Rachel (Daniel Paradis), Carmen (feu Serge Gagnon, son ami Jean-Luc Joncas), Irène (Normand Viel) et Éric (Julie Courcy) ainsi que ses amis. Un merci spécial à sa proche-aidante et ses amis dévoués : Sylvie, Michel et Mario ainsi qu'au personnel en gériatrie et soins de courte durée du CHUL.