Beauce: 90 jours de prison pour l’homme qui a pénétré des vaches

L’individu qui s’était introduit par effraction dans une étable de Saint-Simon-les-Mines, en Beauce, dans le but de commettre l’impensable avec des génisses à l’hiver 2020 a été condamné à 90 jours de prison pour bestialité, jeudi.

Joseph Roy, 35 ans, avait été filmé lors de la perpétration de ses délits au mois de mars et d’avril 2020, ce qui avait mené le juge de la Cour du Québec Thomas Jacques à rendre un verdict de culpabilité à son égard le mois dernier, pour un chef d’introduction par effraction en vue d’y commettre des actes de bestialité.

Lors des représentations sur sentence, lundi, la procureure de la Couronne, Marie-Andrée Veilleux, avait réclamé une peine de six mois d’incarcération ferme. L’avocate de la défense, Dany Pratte, a demandé 100 heures de travaux communautaires avec une probation assortie d’un suivi.

Le juge Jacques a finalement coupé la poire en deux, jeudi, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, en optant pour une peine de 90 jours de prison à purger les fins de semaine.

Roy s’exposait à 10 ans d’incarcération, mais le magistrat a jugé que la médiatisation de l’affaire avait en quelque sorte déjà puni l’accusé. «J’estime donc que nous sommes dans [...] un cas où la grande médiatisation du dossier et la couverture sur les médias sociaux [permettent] de rencontrer l’objectif de dénonciation et de dissuasion», a déclaré le magistrat en rendant sa sentence.

Il importe de savoir que depuis la médiatisation de l’affaire, Joseph Roy a perdu une partie de son réseau social et sa famille l’a reniée. «[L’accusé] a été reconnu de tous et vit de la stigmatisation actuellement, en plus d’avoir été complètement rejeté par les membres de sa famille», a déclaré Thomas Jacques.

Le tribunal a néanmoins retenu des facteurs aggravants dans cette histoire. «La famille propriétaire de la ferme a [...] vécu du stress [...] au niveau de l’aspect de la biosécurité des animaux se retrouvant dans l’étable», a mentionné le juge. Celui qui préside le tribunal a aussi tenu à souligner le «caractère répété des gestes [de bestialité]».

Joseph Roy devra donc commencer à purger sa peine à partir du 8 janvier prochain. Le zoophile devra respecter une probation de trois ans et se soumettre à un prélèvement d’ADN.

