CHAMPAGNE, Georges



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 8 décembre 2021, à l'âge de 90 ans et 3 mois, est décédé monsieur Georges Champagne, époux de feu madame Céline Samson, fils de feu madame Roma Beaupré et de feu monsieur Donat Champagne. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses enfants : Luc (Louise Pichon) et Eric (Isabelle Baribeau); ses petits-enfants : Pier-Olivier, Nicolas, Sébastien, Justin et Émile; sa belle-sœur Lucette Samson (Georges-Aimé Aubert); son beau-frère Gilles Samson (Michèle Dionne), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement. Remerciements au personnel soignant du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis et de la Résidence Mgr-Bourget ainsi qu'au Dr Michel Tremblay.