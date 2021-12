LAVOIE, Claudette St-Laurent



Au CHSLD Chauveau, le 15 décembre 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée paisiblement et entourée d'amour madame Claudette St-Laurent Lavoie. Elle est allée rejoindre son époux Gérald Lavoie décédé en août dernier. Elle était la fille de feu Adrien St-Laurent et de feu Lucienne Paquet. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Line (Marc Nadeau), Sylvie (Richard Janvier), Josée (Marc-André Roy) et Éric (Nancy Arsenault) : ses petits-enfants ; Liam, William et Alek. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sa sœur, ses belles-sœurs de la famille St-Laurent ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et amis. La famille a confié madame St-Laurent Lavoie au :La famille recevra les condoléances au salon du complexeLa mise en terre se fera à une date ultérieure. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Chauveau, de l'unité prothétique du 2ième étage pour les bons soins prodigués à notre mère et pour leur support. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société d'Alzheimer de Québec 305-1040, avenue Belvédère Québec (Québec) G1S 3G3)Pour rendre hommageà madame St-Laurent Lavoie,vous pouvez aller sur le site ducomplexe funéraire Sylvio Marceau au :www.dignitéquébec.com