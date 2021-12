Ceci n’est pas un conte de Noël

Fa que, c’est ça qui est ça.

Habituellement, dans le temps des Fêtes, les chroniqueurs se font un devoir de raconter de jolis contes avec une belle morale.

« L’important, c’est la famille... »

« Être est plus important qu’avoir... »

Des histoires réconfortantes, qui font chaud au cœur.

LES « VRAIES VALEURS »

Vous me pardonnerez, mais je n’ai aucune histoire apaisante à vous raconter.

Je suis comme vous.

Je suis en beau joual vert, et je ne sais pas quand tout ça va finir.

Me semble qu’après deux ans, on aurait eu droit à une pause, non ?

Un Noël un tant soit peu normal ?

Même pas.

C’est le jour de la marmotte « all over again ».

On dirait une mauvaise série qui n’en finit plus de ne plus finir et qui multiplie les rebondissements ridicules pour durer le plus longtemps possible.

Pas de voyage, pas de cinéma, pas de spectacle, pas de bar, pas de gym.

Des marches dans le bois, c’est tout.

Le prochain qui dit que c’est une bonne chose parce que ça nous permet de reconnecter avec les « vraies valeurs », je lui serre les ouïes jusqu’à ce qu’il saigne des yeux.

Marcher dans le bois quand c’est ton choix, parfait.

Mais quand c’est tout ce qu’il te reste à faire, désolé, mais c’est aussi plaisant que de manger des céréales avec de l’eau.

L’ENCERCLEMENT

Toutes les métaphores guerrières ont été utilisées pour parler de cette pandémie.

Les résistants, les collabos, la ligne de front, la mobilisation, les renforts...

Là, ce qu’on vit, c’est un siège.

Le virus nous encercle et nous bombarde jour et nuit afin de briser nos défenses et notre moral, et nous, on se terre en espérant que l’aide arrivera bientôt.

Comme dans tout siège, il y a deux choses importantes.

Un, tenir et ne pas se décourager.

Ce qui n’est pas de la tarte, surtout pour ces milliers d’employés qui vont se retrouver une fois de plus au chômage alors qu’ils croyaient être enfin sortis du bois.

Et deux, s’assurer que l’approvisionnement ne soit pas coupé.

Il faut des vaccins pour tout le monde (et des gens pour les administrer) et des tests de dépistage facilement disponibles.

Or, sur ce dernier point, le Québec est un cancre de catégorie mondiale.

On permet les repas en groupe... mais les gens qui veulent réveillonner ensemble ne peuvent savoir s’ils sont porteurs du virus !

Et Dr Arruda nous dit qu’on n’a pas besoin de se tester si on ne présente pas de symptôme... Alors qu’on peut avoir la COVID et ne pas avoir de symptôme !

Bonjour la cohérence !

LA LEÇON DE BOB

Cela dit, limiter au strict minimum les regroupements ne veut pas dire se replier sur soi.

Il faut plus que jamais s’assurer que nos proches vont bien entre les deux oreilles.

Car la guerre à venir sera surtout psychologique.

Comme le dit Bob dans Les Boys, l’important c’est « le Mental Toughness ».

La dureté du mental.

« Pis icitte, présentement, y en a pas mal plus qu’on pense, du mental. La chambre est remplie de mental ! »

C’est ça, mon conte de Noël.

C’est pas génial, je vous l’accorde, mais c’est tout ce que j’ai.