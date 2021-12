Château-Richer: deux démissionnaires ont déjà été remplacés

Deux conseillers municipaux ayant démissionné en novembre à Château-Richer, dans les semaines suivant l’élection, ont déjà été remplacés par des candidates élues par acclamation.

Les élections partielles, qui devaient avoir lieu dans cette municipalité de la Côte-de-Beaupré le 16 janvier, n’auront finalement pas lieu.

Une seule personne, pour chaque poste vacant, a soumis son bulletin de candidature à la date limite. Christine Pleau (district # 3) et Guylaine Lefrançois (district # 6) ont donc été élues sans opposition et elles se joignent à l’équipe « Agir ensemble » du nouveau maire Gino Pouliot.

Mme Pleau remplacera Katia Cauchon, qui a remis sa démission dans les jours suivant le scrutin du 7 novembre. « Considérant que personne de son équipe n’avait été réélu, elle ne se sentait pas légitime de rester en place », a expliqué le maire.

« Ayant été élue par acclamation, je n’ai pas reçu de mandat clair des citoyens pour le soutien de ma candidature et mon engagement des dernières années. C’est pourquoi j’ai pris la décision de me retirer de la vie politique et de démissionner de mon poste de conseillère », a-t-elle rédigé dans sa lettre, lue en séance publique.

Fraîchement élu, le conseiller Nicolas Houde avait quant à lui démissionné quelques semaines plus tard pour des raisons familiales.

« Il aurait aimé qu’on déplace les séances du conseil [du lundi soir] un autre jour, mais on ne pouvait pas. Jeune papa, il s’est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Il s’est retiré pour laisser la place à quelqu’un qui va être disponible à temps complet », a fait savoir Gino Pouliot.

Une économie de 30 000 $

« Que Nicolas démissionne ou non, on devait faire des élections de toute façon, mais au moins, on les a évitées », se réjouit le maire, évoquant une économie d’environ 30 000 $ pour les contribuables.

D’autres élections pourraient cependant avoir lieu ailleurs au Québec, en janvier. Le Directeur général des élections du Québec a reçu des avis d’élection dans 16 municipalités visant à pourvoir des postes, mais la liste consultée par Le Journal n’est pas à jour. Dans certains cas, les postes ont déjà été pourvus sans opposition ou les élections n’auront tout simplement pas lieu, faute de candidature.