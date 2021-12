Classique hivernale: toujours dans les plans de la LNH

Malgré les matchs reportés en raison de la recrudescence du coronavirus au sein de la LNH, la Classique hivernale devant opposer les Blues de St. Louis au Wild du Minnesota devrait bel et bien avoir lieu au Target Field, le 1er janvier.

C'est du moins ce qu'a affirmé l'adjoint au commissaire, Bill Daly, jeudi. Si aucun revirement de situation majeur ne survient, le match sera présenté au domicile des Twins du Minnesota dans le baseball majeur, devant un potentiel de 38 544 partisans.

«On touche du bois... On avance à pleine vitesse, a mentionné Daly, dont les propos ont été rapportés par le site web de la LNH. Nous avons une équipe complète qui travaille d'arrache-pied, ici, au Minnesota. Tout le monde est excité. Je sais que les deux équipes sont très excitées.»

Heureusement pour les deux formations concernées, les cas de COVID-19 se font étonnamment rares. Seul l'attaquant Oskar Sundqvist, des Blues, est actuellement sur la touche en raison du protocole concernant le coronavirus.

«Ces deux équipes sont plutôt en santé relativement à la COVID-19, a souligné Daly. J'espère que ça restera ainsi. Mais, à ce point-ci, je ne vois rien qui pourrait faire entrave à la tenue d'une fantastique Classique hivernale. Je crois que le Minnesota sera un hôte formidable. Nous sommes très excités par rapport au lieu et à l'expérience et je suis certain que nos partisans ont hâte.»

Le chaos dans le circuit

Avec l'augmentation des cas de COVID-19 dans leur cour, Daly et l'Association des joueurs en ont assurément plein les mains. Jusqu'ici, ils ont reporté un total de 50 matchs avec l'espoir qu'ils pourront tous être joués à des dates ultérieures.

Une fenêtre de deux semaines, initialement prévue comme pause pendant les Jeux olympiques, s'est ouverte avec la renonciation des représentants de la LNH à y participer.

«Au final, les deux clans ont comme priorité numéro 1 de terminer le calendrier de la saison régulière, a expliqué Daly. Évidemment, nous sommes déçus pour les joueurs qui ont agi de manière exemplaire à travers tout ça. On connait l'importance des Olympiques à leurs yeux, mais on a atteint un point où l'Association des joueurs a reconnu que c'était la seule solution.»

Ainsi, les dirigeants travaillent fort à ce que l'année finisse à la date prévue, le 29 avril, pour que les séries s'en suivent et que le repêchage et la date de tombée des joueurs autonomes ne soient pas repoussés.