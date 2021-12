DE BLOIS, Jean-Claude



À son domicile, le 18 décembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Jean-Claude De Blois, époux de feu Candide Giguère et fils de feu Laurent De Blois et de feu Yvonne Blais. Il demeurait à Sainte-Claire.mercredi le 29 décembre 2021 de 19h à 20h. Jeudi jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 9h30.et de là, au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil ses enfants : Marcel (Louise Jacques), Anne, Marie-Claude (Michel Gigon), France; ses petits-enfants: Samuel, William et Virginie Deblois, Emmanuel, Guillaume, Maude et Alexandre Deblois-Mawn, Ariane et Félix Gigon. Il était le frère de : Adrien (feu Laurette Giroux), Sr Agnès s.s.c.m, feu Marie-Claire (Robert Turgeon) et Monique (feu Martin Delisle). De la famille Giguère, il était le beau-frère de : feu Yves (Laurette Tardif), Pauline (feu Clément Tardif), feu Claude (Aline Pouliot), feu Jean-Luc (Rachel Audet), Louise (feu Louis-Philippe Laflamme), Huguette (Paul Morin), Jeanne (feu Jean Labonté), Pierre (Micheline Laliberté), Denise (Roger Audet) et Paul (Johanne Audet). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse, 134, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. Site internet : https://www.m-b-e.orgLa direction des funérailles a été confiée à la