ROBERGE, Louis



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 3 décembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Louis Roberge, époux de madame Carmel Bilodeau, fils de feu Gabrielle Mayrand et de feu Louis Roberge. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles : Annie (René Synnett), Michèle (Alain Paquet) et Nathalie (Marco Saucier); ses petits-enfants : Alexis, Jeanne et Samuel Roberge-Synnett (Ève-Marie Frankow), Gabriel (Jennifer Philibert-Boisvert) et Marie Fortier-Roberge (Simon Boucher-Rivest), Anne-Frédérique (Maxime Soucy) et Camille Métivier-Roberge; ses arrière-petits-enfants : Énora Soucy et Léo Fortier; ses frères et sa sœur : Marc (feu Céline Gagnon), Renée (feu Régis Asselin) et Jean (Lucille Dumont); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Bilodeau : Cécile (feu Jean-Claude Demers), Lucie (feu Jacques Bourgault), Marie (feu Marcel Landry), Pauline (Marcel Gagnon), Georges (Lise Laforge) et Raymonde (Denis Boily); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il était également le frère de feu Normand (feu Suzanne Poulin) feu Errol, feu Pierre (feu Rolande Leblanc), feu Sœur Céline, ndbc, et de feu André (Marie-Paule Nadeau). Sincères remerciements au personnel du 5e étage du Centre Saint Brigid's Home de l'Hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO, 2601, chemin de la Canardière, Québec, téléphone : 418 663-5155, www.fondationcervo.com.