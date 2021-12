Du beau temps pour jouer dehors pendant le congé des Fêtes

Petits et grands pourront sortir tuques, mitaines et foulard pour aller pratiquer leurs activités hivernales préférées pendant le congé des Fêtes puisque des températures plutôt clémentes sont attendues.

• À lire aussi: Les astres commencent à s’aligner

Si le thermomètre indique des températures ressenties avoisinant les -20 degrés dans la province, jeudi, celles-ci devraient monter dans les prochains jours

«À parti du 25, déjà, on va voir une remontée du mercure et la semaine prochaine, on n’attend pas de grandes histoires météo, donc pas de grosses tempêtes, pas de grands froids ni de grandes chaleurs non plus, donc ça va être probablement du très beau temps pour profiter de l’extérieur», affirme Simon Legault, météorologue pour Environnement Canada, en entrevue à LCN.

Au niveau des précipitations de neige, quelques petits flocons pourraient tomber dans la nuit du 24 au 25 décembre, mais aucune accumulation importante n’est prévue.

«Il est possible qu’en fin de nuit ou au petit matin du 25, dans tout ce qui est Abitibi, Outaouais, Laurentides et la région de Montréal, il puisse tomber un petit peu de neige, quelques centimètres ou une petite trace , mais pas vraiment de grosse d’accumulation attendue avant au moins le milieu de la semaine prochaine», explique M. Legault.

Il n’y a pas de grande quantité de neige attendue dans l’Est-du-Québec non plus, dans cette partie de la province qui vient de recevoir des quantités importantes de neige.

Autre bonne nouvelle pour les amateurs de sports de plein air hivernaux: aucune pluie verglaçante ne devrait venir jouer les troubles-fêtes.

Les températures attendues dans les deux prochaines semaines, près des normales saisonnières, devraient être parfaites pour fabriquer la glace pour les patinoires et la neige pour les pentes de ski.