LAJEUNESSE, Jean-Marie



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 16 décembre 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée monsieur Jean-Marie Lajeunesse, époux de dame Huguette Bourget. Né à St-Tite-des-Caps le 16 septembre 1940, il était le fils de feu dame Lucia Verreault et de feu monsieur Émile Lajeunesse. Il demeurait à Québec.Monsieur laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Thérèse (Alexandre Verreault), Victor (feu Madeleine Crépeault, Olivette Bourget), Gemma (Claude Boucher), Georgette (Jean-Marie Verreault), Henriette (Arthur Chouinard), Cécile (Pierre-Luc Robitaille), Gérard (Marie Gaspard), Lucien, Gisèle (Roger Lachance), Lise, Paul-Émile (Johanne Nolin); de la famille Bourget : sa belle-mère Jeanne d'Arc Caron (feu Marcel); Raymond (Louise Sergery), René (Rita Caron), Pierrette, Lisette (Gilles Lachance), Denis, Francine, Ginette, André ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Jean-Marie était également le père de Harold et le frère de Raymond et Yvon tous décédés. La famille remercie le Dr Michel Robitaille pour les soins prodigués durant toute ces années.