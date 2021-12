SIMARD, Pierrette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 décembre 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée paisiblement et entourée des siens, dame Pierrette Simard. Elle était la fille de feu dame Marie Pedneau et feu monsieur Elzéard Simard. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Thérèse (feu Fernand Thibodeau), Pierre (Jeannine Lapointe), feu Georges (feu Marie Vézina), Vilmont (Louisette Langlois), Paul (Lise Poliquin), feu Fernand (Monique Renaud), Denise (Gabriel Gagnon) et feu Jean-Yves (feu Simone Tremblay) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de la Résidence des Chutes pour leurs précieux soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec) H1N 1C1, tél. : 1 800 295-8111, Internet : https://poumonquebec.ca (pour un don en ligne).