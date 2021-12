Ed Sheeran : sa tournée des stades en 2022 sera sa dernière

Ed Sheeran a confié que sa tournée des stades en 2022 sera sa dernière alors qu’il souhaite passer plus de temps avec sa femme et sa fille.

Le chanteur anglais a admis que la tournée Mathematics pourrait être la dernière, car il ne veut pas que dans 20 ans, ses enfants aient souffert du fait qu’il ait choisi de consacrer plus de temps à la musique qu’à sa famille.

Il a déclaré dans le podcast Teach Me A Lesson : « Je me haïrais si, dans 20 ans, mes enfants souffraient à cause du fait que j’ai choisi le travail par rapport à eux. Je pense que je discerne bien la chose, je me vois plus dire, ‘’Je ne veux pas rater cet anniversaire’’ plutôt que, ‘’Je vais jouer dans un autre stade’’. »

Il a ajouté : « Je pense qu’il s’agit de choisir un bon équilibre et je pense que la prochaine sera la dernière, car je ne me vois pas faire encore cela. »

La tournée va débuter à Dublin en avril prochain et le chanteur anglais se produira dans les grands stades d’Europe jusqu’en septembre.