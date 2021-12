L’essentiel des patinoires de Québec sont déjà ouvertes

L’essentiel des patinoires extérieures de la Ville de Québec – soit 96% - sont déjà ouvertes.

«La Ville reste belle. Ça va être beau Québec», a lancé le maire Bruno Marchand jeudi en fin de matinée, en point de presse. Le maire a recommandé aux citoyens de sortir à l’extérieur, puisqu’il s’agit là de la principale activité permise en ces temps de cinquième vague de la pandémie.

Quelques minutes plus tôt, le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a fait un appel semblable en priant les Lévisiens de participer aux diverses activités de plein air.

Réitérant sa recommandation «d'acheter local», Bruno Marchand a par ailleurs précisé que 35 cases de stationnement payantes ont été transformées en places de stationnement gratuites, à temps limité, sur différentes artères municipales de la ville. Cela doit permettre de faciliter les commandes de nourriture à emporter. Aussi, les bibliothèques municipales demeurent ouvertes pendant le temps des Fêtes, a-t-il insisté.

«On ne vous lâchera pas. Les temps sont durs, mais à Québec, on est solidaires. C’est pas le Noël qu’on souhaitait, mais on ne se laissera pas abattre», a-t-il affirmé.

Pas de mandat

D’autre part, et même s’il ne sera pas permis de se réunir à plus de six personnes à l’intérieur à partir du dimanche 26 décembre, les administrations municipales de Québec et de Lévis ont laissé entendre qu’il n’y aura pas de mandats spécifiques permettant aux policiers d’entrer dans les résidences privées pour vérifier la conformité des gens à la loi.

À l’instar du gouvernement Legault, les deux municipalités disent plutôt vouloir confiance aux citoyens pour limiter leurs contacts.

