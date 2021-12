L’Université Laval prévoit un début d’année à distance

Dans l’incertitude face à la montée des cas de COVID-19, l’Université Laval prépare un «plan de repli» qui prévoit un début de session principalement à distance, entre le 10 et le 30 janvier.

«Nous ne savons pas où en sera la pandémie et si nous pourrons vraiment reprendre en présentiel toutes nos activités d’enseignement et de recherche», a fait savoir la rectrice Sophie D’Amours, dans une missive qui a été envoyée à l’ensemble des étudiants et des professeurs, jeudi après-midi.

On apprend dans ce courriel que l’établissement prépare un plan de repli temporaire qui vise à «assurer la sécurité des membres de notre communauté et à protéger la continuité de l’enseignement et de la recherche».

Il s’agit notamment de tenir les cours, examens, ainsi que les soutenances de thèse, à distance, durant les trois premières semaines de la session.

Les activités de formation pratique et de recherche qui nécessitent la présence physique des étudiants seront cependant toujours offertes en présentiel. Le tout, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

La décision sera officiellement prise à compter du 5 janvier.

