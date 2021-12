Malgré le mauvais temps

La 12e Guignolée Dr Julien à Lévis qui s’est tenue les 11 et 12 décembre derniers dans des conditions météorologiques extrêmes a confirmé la fidélité des bénévoles du Centre de pédiatrie sociale de Lévis (CPSL). Le bilan de la collecte du samedi fut de 44 608 $, alors que la formule allégée du dimanche a permis de récolter 26 380 $. C’est donc un grand total de 70 988 $ que le CPSL a réussi à amasser durant cette fin de semaine de collecte de fonds. L’objectif de 125 000 $ reste cependant à atteindre. Il est possible de faire un don à la Guignolée Dr Julien à Lévis jusqu’au 15 janvier : www.pediatriesocialelevis.com.

L’heure de la retraite

Après 36 ans de loyaux services pour Molson Coors Canada où il a occupé diverses fonctions (entrepôt, promotion, répartition et chauffeur-livreur), précisément chez Molson Québec, l’heure de la retraite a sonné, le 26 novembre dernier, pour Jocelyn Audet de Lévis. Il aimerait profiter de ma chronique pour remercier tous les clients qu’il a servis au cours de toutes ces années, particulièrement ceux de la Rive-Sud (Lévis, Bellechasse, Montmagny, L’Islet et une grande partie de la Beauce), et pour saluer tous ses ex-collègues. Outre son travail, Jocelyn s’est beaucoup impliqué bénévolement avec les Chevaliers de Colomb (Conseil 9913) de Saint-David de l’Auberivière, depuis 35 ans. Il a été Grand Chevalier de 2015 à 2018 et est membre du comité de l’Arbre enchanté (Laurier Québec). Il entend bien poursuivre son bénévolat même à la retraite. Je lui en souhaite une excellente.

Les chalets Montmorency ont 45 ans

Rares sont les organisations qui arrivent à leurs 45 ans d’activité sous les commandes d’un seul homme ! John Barclay, propriétaire et fondateur des chalets Montmorency, peut se vanter de cet exploit. Il est aidé de ses deux filles (Jessica, directrice générale depuis 2003, et Mélissa, directrice marketing depuis 2007) dans la gestion de son entreprise depuis près de 20 ans. Cette année, il célèbre en grand les 45 ans de son complexe touristique situé au pied du mont Sainte-Anne. C’est le 23 décembre 1976 que John Barclay et son épouse, Gisèle, accueillaient leurs premiers clients dans le bâtiment touristique Le Innsbruck (photo), inspiré des chalets suisses. Ce premier complexe ayant suscité de l’engouement, ils construisirent de nouveaux bâtiments au fil des ans. En 1988, ils poursuivirent avec une piscine et un bain tourbillon intérieurs, dans le bâtiment Lake Placid. Toutes les entités sont nommées en lien avec la montagne et en l’honneur de villes olympiques. Aujourd’hui, les chalets Montmorency comptent 46 unités et la famille Barclay a toujours la tête au développement. Sur la photo, de gauche à droite : Mélissa, John et Jessica Barclay.

En souvenir

Le 23 décembre 1986. L’avion Voyager se pose en Californie, bouclant en neuf jours le premier tour du monde sans escale ni ravitaillement en carburant. Parti le 14 décembre, il a accompli les 41 000 km sans encombre à une vitesse moyenne de 186 km/h.

Anniversaires

Dan Bigras (photo) chanteur, auteur-compositeur, musicien, acteur et réalisateur québécois, 64 ans...Carla Bruni, ex-mannequin, chanteuse et compositrice française, épouse de l’ex-président de la République française Nicolas Sarkozy, 54 ans...TJ Oshie, ailier droit des Capitals de Washington de la LNH, 35 ans...Scott Gomez, hockeyeur américain de la LNH (retraité), 42 ans...Catriona LeMay Doan, patineuse de vitesse (500m.) double championne olympique, 51 ans...Jean-Luc Lahaye, chanteur français, 63 ans...Thierry Mugler, styliste et grand couturier français, créateur de vêtements et de parfums, ainsi que metteur en scène et photographe, 73 ans.

Disparus

Le 23 décembre 2011 : Laurent Caouette (photo), 63 ans, qui a œuvré pendant 40 ans au développement de la pratique de la motoneige et des clubs de motoneigistes... 2019 : Jean Blot, 96 ans, romancier, essayiste, poète, mais aussi traducteur... 2016 : Mgr Jean Gagnon, 75 ans, Évêque de Gaspé de novembre 2002 à septembre 2016... 2015 : Alfred G. Gilman, 74 ans, biochimiste américain, prix Nobel de médecine (1994) ... 2014 : Robert Zoellner, 82 ans, collectionneur américain... 2013 : Mikhaïl Kalachnikov, 94 ans, l’inventeur du fusil d’assaut soviétique AK-47... 2012 : Benito Trogi (photo) 75 ans, père du réalisateur de films, Ricardo Trogi... 2010 : Élizabeth Turgeon, 18 ans, la fille de l’ancien capitaine des Canadiens de Montréal Pierre Turgeon... 2007 : Oscar Peterson, 82 ans, pianiste canadien géant du jazz... 2004 : Dino L’Espérance, 61 ans, chanteur soliste de César et les Romains.