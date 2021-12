Mauvaise passe pour les Titans

Les Titans se retrouvent dans une mauvaise passe parce qu’ils viennent de perdre trois de leurs quatre derniers matchs, mais aussi, justement, parce que l’absence de munitions dans le jeu aérien les coule.

Les Titans tenteront de retrouver le droit chemin ce soir face aux 49ers, mais pour ce faire, il faudra absolument que le quart-arrière Ryan Tannehill déclare présent.

Son receveur favori AJ Brown pourrait revenir au jeu pour ce duel de haut niveau et ce ne serait clairement pas un luxe. Sans sa cible de choix, Tannehill semble complètement désemparé.

Avec 46 réceptions et 615 verges, Brown est, de loin, le meneur parmi les receveurs des Titans... même s’il a raté quatre matchs !

Voilà qui en dit long sur la faiblesse des autres membres du groupe à qui Tannehill est contraint de lancer le ballon.

Durant trois des quatre matchs sans Brown, Tannehill n’a pas franchi la barre des 200 verges de gains. Il n’a lancé qu’une seule passe de touché lors des trois dernières parties.

Le problème, c’est que l’arrivée de Julio Jones, obtenu des Falcons contre des choix de deuxième et quatrième tour, devait amener une belle profondeur. Jones peine toujours autant à demeurer en santé. À moins qu’il se lève soudainement en séries, cet échange fait mal paraître les Titans.

EN L’ABSENCE DE HENRY

Il était évident que Tannehill ne serait pas le même quart-arrière que lors des deux dernières saisons en l’absence du porteur Derrick Henry. Par sa seule présence, Henry intimide l’adversaire et force la défensive à positionner ses billes à la ligne de mêlée, libérant ainsi de beaux couloirs aériens.

Cependant, les Titans, sans avoir la même force de frappe qu’avec Henry, se débrouillent étonnamment bien au sol sans leur roi. Ils ont gagné au moins 100 verges au sol dans chacun de leurs quatre derniers matchs, dont deux fois plus de 200 verges.

C’est donc le jeu aérien qui ne fait pas sa part. Il y a aussi, par-dessus tout, le fait que pas une équipe ne se tire plus dans le pied que les Titans. Avec 13 revirements en quatre matchs et 25 au total cette saison, cette équipe a le don de s’achever.

Tout n’est pas sombre, cependant. En ayant battu les Colts (8-6) à deux reprises, les Titans détiennent encore le bris d’égalité si leurs rivaux devaient les rejoindre au sommet de la division.

Si AJ Brown et Henry reviennent frais et dispos à l’aube des séries, ce club peut rapidement retrouver son visage dominant du début de saison.

DUEL DU JEUDI

Les forces en présence

49ers de San Francisco

Jimmy Garoppolo | Quart-arrière | 18 T, 8 INT, 3172 verges

Jeff Wilson Jr. | Porteur de ballon | 1 T, 249 verges

Deebo Samuel | Receveur | 5 T, 1088 verges

Titans du Tennessee

Ryan Tannehill | Quart-arrière | 14 T, 14 INT, 3118 verges

D’Onta Foreman | Porteur de ballon | 1 T, 348 verges

Nick Westbrook-Ikhine | Receveur | 3 T, 360 verges

JOUEUR À SURVEILLER

Azeez Al-Shaair | Secondeur, 49ers

Photo d'archives, AFP

Toute une trouvaille des 49ers que ce Azeez Al-Shaair (cas incertain ce soir), ignoré au repêchage de 2019 ! Contributeur modeste à ses deux premières saisons, il voit de plus en plus de terrain et a très bien paru en l’absence de son coéquipier secondeur, Fred Warner. Il est deuxième de l’équipe avec 96 plaqués, dont neuf pour des pertes. Il s’est aussi illustré sur le plan des revirements avec une interception, un échappé provoqué et deux autres recouvrés.

MA PRÉDICTION

49ers 20 - Titans 17

1. Packers de Green Bay 11-3

Semaine dernière : 1 (=)

À ses trois saisons à la barre des Packers, Matt LaFleur a mené les siens au championnat de division. Évidemment que la présence d’Aaron Rodgers ne nuit pas ! Il est en feu à ses quatre derniers matchs avec 70,5 % de ses passes complétées, 1301 verges, 13 touchés et aucune interception.

2. Chiefs de Kansas City 10-4

Semaine dernière : 5 (+3)

Les Chiefs semblent retrouver leurs moyens offensifs avec 82 points à leurs deux derniers matchs. Ils s’imposent de nouveau comme l’équipe à battre dans la conférence américaine. Mais puisque rien n’est jamais parfait, il semble qu’ils soient le nouvel épicentre de la COVID dans la NFL...

3. Rams de Los Angeles 10-4

Semaine dernière : 6 (+1)

Ça n’a pas été de tout repos pour les Rams face aux Seahawks, mais Cooper Kupp a encore créé l’étincelle nécessaire. Sa saison de totale domination se poursuit. Les Rams se retrouvent soudainement avec la même fiche que les Cardinals et la lutte dans l’Ouest bat son plein.

4. Buccaneers de Tampa Bay 10-4

Semaine dernière : 2 (=)

Tom Brady a été blanchi pour la première fois depuis 2006, époque lointaine où il était un jeune coq de 29 ans. Il faudra surveiller l’état de santé de Chris Godwin, Mike Evans et Leonard Fournette, tous les trois blessés face aux Saints. Godwin ratera le reste du calendrier régulier.

5. Cowboys de Dallas 10-4

Semaine dernière : 7 (=)

Le demi de coin Trevon Diggs revendique maintenant 10 interceptions cette saison. Le dernier joueur qui en a réussi davantage est Everson Walls, en 1981. Incidemment, il était membre des Cowboys et détient encore le record de franchise. À surveiller lors des trois derniers duels.

6. Patriots de Los Angeles 9-5

Semaine dernière : 4 (+1)

Étrangement, les Patriots ne semblaient pas affamés face aux Colts. Leur séquence de sept victoires a pris fin et Mac Jones a été déjoué par les secondeurs athlétiques des Colts, qui ont réussi deux interceptions à ses dépens. L’attaque et la défensive contre la course ont été vulnérables.

7. Bills de Buffalo 8-6

Semaine dernière : 10 (-1)

Tout semblait s’écrouler à Buffalo et voilà qu’avec une victoire et une défaite des Patriots en fin de semaine dernière, le duel du week-end prochain sera pour la tête de la division Est. Après ce match, les Bills affronteront les Falcons et les Jets. L’occasion de finir en force est réelle.

8. Cardinals de l’Arizona 10-4

Semaine dernière : 3 (+2)

Les Cardinals ont la distinction peu enviable d’être devenus les troisièmes de l’histoire à perdre un match à titre d’équipe comptant au moins 10 victoires contre une équipe ayant deux victoires ou moins à son actif. C’est dire l’ampleur de la surprise face aux Lions.

9. Chargers de Los Angeles 8-6

Semaine dernière : 8 (=)

Les Chargers, comme bien des équipes, sont touchées plutôt durement par la COVID-19. L’ailier défensif Joey Bosa ratera assurément le prochain match, tandis que le centre Corey Linsey et le porteur Austin Ekeler sont des cas incertains. Pour amoindrir le mal, Houston est au menu.

10. Colts d’Indianapolis 8-6

Semaine dernière : 13 (-2)

Avec 170 verges au sol face aux Patriots, c’est encore le porteur Jonathan Taylor qui a fait le gros du boulot offensif pour les Colts. Il a en effet compté pour 64,2 % des gains offensifs de l’équipe. Les Colts continuent de bien se positionner en vue des séries avec du gros football depuis la mi-octobre.

11. 49ers de San Francisco 8-6

Semaine dernière : 11 (+4)

Les 49ers ont poursuivi leur marche vers les séries face aux Falcons avec une attaque équilibrée : six courses d’au moins 10 verges et cinq passes d’au moins 20 verges. Deebo Samuel risque de devenir le premier receveur à mener son équipe pour le nombre de touchés au sol.

12. Bengals de Cincinnati 8-6

Semaine dernière : 14 (-1)

On salive déjà en pensant au gros duel de dimanche entre les Bengals et les Ravens. La course dans la division Nord de l’AFC est tout simplement ridicule ! Joe Burrow compte 12 passes de touchés de 30 verges et plus cette saison. Aucun autre quart n’en a plus que sept.

13. Titans du Tennessee 9-5

Semaine dernière : 9 (=)

Ce n’est pas évident pour Ryan Tannehill de bien jouer sans armes à ses côtés, mais il doit quand même faire mieux. Il en est à cinq matchs cette saison avec au moins deux revirements. C’est plus que lors de ses deux premières saisons au total avec les Titans.

14. Ravens de Baltimore 8-6

Semaine dernière : 12 (-2)

Les Ravens s’enlisent avec les blessures qui s’accumulent, mais rarement aura-t-on vu une équipe montrer autant de résilience. Les hommes de John Harbaugh refusent obstinément de rendre l’âme sans se battre avec férocité. Le quart-arrière réserviste Tyler Huntley est impressionnant.

15. Vikings du Minnesota 7-7

Semaine dernière : 15 (+6)

Les Vikings ont eu besoin de tout leur petit change pour venir à bout des Bears, qui étaient pourtant privés de leurs partants dans la tertiaire. Kiek Cousins a été limité à 87 verges. Il ne faut pas s’attendre à des résultats similaires si l’attaque n’élève pas son jeu face aux Rams et aux Packers.

16. Eagles de Philadelphie 7-7

Semaine dernière : 17 (-2)

Pour une cinquième fois à leurs sept derniers matchs, les Eagles ont gagné plus de 200 verges au sol. Les couloirs ouverts par la ligne offensive sont béants. Et pour une fois, l’attaque a été équilibrée avec 281 verges par les airs en plus. Les Eagles sont dans la course.

17. Steelers de Pittsburgh 7-6-1

Semaine dernière : 21 (=)

Encore une fois, la défensive qui a le don remarquable de générer de gros jeux est allée voler le match face aux Titans. Malgré tout, l’attaque n’a produit que 12 points sur les quatre revirements provoqués par la défensive. Ultimement, c’est ce qui finira par couler les Steelers.

18. Saints de La Nouvelle-Orléans 8-6

Semaine dernière : 22 (+4)

Pas une équipe n’est plus dure à suivre que les Saints, qui sont 4-0 face aux Bucanneers, Packers et Patriots, par une marge de 17 points par match. C’est pourtant cette même équipe qui a encaissé des défaites face aux Falcons, Panthers et Giants. Allez savoir...

19. Dolphins de Miami 7-7

Semaine dernière : 19 (-1)

L’élément le plus encourageant dans la victoire des Dolphins face aux Jets a été l’émergence du porteur Duke Johnson. Dans son premier match de plus de 20 courses en carrière, il a répondu avec 107 verges au sol et deux touchés. Pas mal pour celui qui était sur l’équipe de réserve.

20. Raiders de Las Vegas 7-7

Semaine dernière : 24 (+4)

Les Raiders ont ramené leur fiche à ,500 en battant les Browns, mais n’ont impressionné personne dans un match ponctué d’erreurs et d’indiscipline. Derek Carr a connu son lot d’ennuis, mais il a su se racheter en menant une bonne séquence finale. Pas rassurant, toutefois.

21. Browns de Cleveland 7-7

Semaine dernière : 20 (-1)

Les Browns, avec leur équipe C sur le terrain face aux Raiders en raison de nombreux cas de COVID-19, méritaient tellement mieux. Une victoire et ils se retrouvaient en première position de leur division, mais au contraire, la défaite les coule au dernier rang. L’espoir s’amenuise.

22. Broncos de Denver 7-7

Semaine dernière : 18 (=)

Bonne nouvelle pour le quart-arrière Teddy Bridgewater : même s’il a subi une commotion cérébrale, il a été libéré de l’hôpital et son état est stable. Il n’a pas été extraordinaire cette saison, mais personne ne lui souhaite de malheur et il est plus solide que Drew Lock.

23. Équipe de Washington 6-8

Semaine dernière : 16 (+1)

Privés de plusieurs éléments en raison de la COVID-19 et menés par le quart-arrière d’urgence de l’équipe Garrett Wilson, tout juste mis sous contrat, l’équipe de Washington a fait ce qu’elle a pu face aux Eagles, sans succès. La saison risque vite de prendre le clos.

24. Seahawks de Seattle 5-9

Semaine dernière : 23 (-1)

Pour la première fois depuis 2011, les Seahawks termineront la saison avec une fiche perdante. Ils devraient aussi selon toute vraisemblance rater les séries pour la deuxième fois seulement en 10 ans. Pas de quoi donner envie à Russell Wilson de rester en 2022.

25. Falcons d’Atlanta 6-8

Semaine dernière : 25 (+3)

Pour la sixième fois cette saison, les Falcons ont perdu par au moins 10 points. Toutes ces défaites sont survenues contre des équipes qui se battent pour une place en séries. Autrement dit, les Falcons sont trop souvent déclassés face aux vrais clubs sérieux.

26. Giants de New York 4-10

Semaine dernière : 26 (-1)

Les Giants ont inscrit une moyenne anémique de 11,8 points à leurs cinq derniers matchs. Dimanche, ils n’ont amassé que 99 verges par la passe et se tourneront maintenant vers le jeune Jake Fromm. Saquon Barkley ne gagne que 3,7 verges par course cette saison.

27. Panthers de la Caroline 5-9

Semaine dernière : 27 (-1)

La mise à pied du coordonnateur offensif Joe Brady n’a rien changé aux déboires des Panthers. Cam Newton a perdu ses quatre départs et voilà que les Panthers espèrent revoir Sam Darnold revenir au jeu. Oui, l’état de la situation est à ce point lamentable en Caroline.

28. Bears de Chicago 4-10

Semaine dernière : 28 (-1)

La défensive des Bears a fait le travail, mais encore une fois, l’attaque des Bears a été pitoyable dans la zone payante. Justin Fields a connu de bons moments, mais une fois proche de la zone des buts, l’attaque perd tous ses moyens. Les mêmes problèmes se répètent.

29. Lions de Detroit 2-11-1

Semaine dernière : 31 (=)

En plus de leurs deux victoires en trois matchs, les Lions doivent être très encouragés par la tenue de deux de leurs recrues. Le bloqueur Penei Sewell brille même s’il faisait craindre le pire en matchs préparatoires. Le receveur Amon-Ra St-Brown émerge aussi comme un vol.

30. Texans de Houston 3-11

Semaine dernière : 30 (+1)

En deux matchs face aux Jaguars cette saison, les Texans ont inscrit en moyenne 33,5 points. Dans leurs 12 autres matchs, cette production a plongé à 11,7 points en moyenne. Si seulement les Jaguars pouvaient être au menu plus souvent. N’est-ce pas ce que 30 autres équipes se disent ?

31. Jets de New York 3-11

Semaine dernière : 29 (-2)

Le quart-arrière Zach Wilson a encore eu la vie dure en subissant six sacs du quart. Il a plutôt bien paru en première demie, mais quand le match était dans la balance, il s’est éteint. Il a eu deux occasions de niveler la marque dans les cinq dernières minutes face aux Dolphins, sans succès.

32. Jaguars de Jacksonville 2-12

Semaine dernière : 32 (=)

Même sans Urban Meyer, les Jaguars sont toujours aussi tristes. Sauf que le balayage subi aux mains des Texans rapproche dangereusement les Jaguars du premier choix. Les 16 points marqués face aux Texans sont sept de plus que leur moyenne des sept matchs précédents.