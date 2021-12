Taiga réalise ses premières motoneiges électriques

Huit mois après son entrée en bourse, la jeune entreprise montréalaise de véhicules électriques hors route Taiga vient de compléter la première production de motoneiges de son histoire. La direction espère maintenant livrer ses premières commandes au début 2022.

«Ça fait presque six années qu’on travaille avec l’équipe. Il y a beaucoup de prototypes et de développement. C’est tout un défi de passer de construire quelques prototypes à des centaines et des milliers [de motoneiges]», a indiqué au Journal le cofondateur de la compagnie, Samuel Bruneau.

Avant que les clients ayant effectué des précommandes puissent recevoir leur nouveau véhicule hors route, des approbations réglementaires sont toutefois encore nécessaires du côté de Transports Canada.

Ce sont «entre trois et cinq» motoneiges électriques qui ont été construites, ces derniers jours, dans l’usine de 130 000 pieds carrés du groupe, à Montréal. La direction prévoit maintenant accélérer la cadence de production, ces prochaines semaines, afin de livrer plusieurs machines.

«En janvier, la cadence va monter», a avancé M. Bruneau. «On parle d’en produire deux à trois par journée», poursuit-il.

À l’été dernier, rappelons que Québec et Ottawa avaient annoncé un investissement d’environ 40 millions $ pour appuyer Taiga dans la construction d’une nouvelle usine de plus de 125 millions $, à Shawinigan.

Une fois en activité, elle pourra produire jusqu’à 80 000 unités par année. Les travaux pour la construction devraient commencer au printemps.

Ces derniers mois, comme plusieurs autres compagnies, le constructeur de motoneiges et de motomarines a dû composer avec des défis d’approvisionnement, notamment pour les puces électroniques. Cette situation a mis une pression supplémentaire sur la production.

Réseau de bornes

À l’automne, Taiga a lancé son réseau de recharge électrique hors route avec ses premières bornes sur l’eau dans des marinas du Québec et de l'Ontario. Les premières motomarines Orca ont été testées à l’été dernier avec des clients. Les premières livraisons sont prévues pour le printemps.

Aujourd’hui, la société fondée en 2015, qui a une valorisation boursière d’environ 190 millions $, a commencé à déployer ses solutions de recharge dans des sentiers en forêt traversant la Mauricie et Lanaudière.

La direction affirme qu’il s’agit «du premier sentier électrifié de motoneige à longue distance au monde». D’ici 2025, Taiga espère compter sur un réseau de 1100 emplacements de recharge à travers l’Amérique du Nord.

À la fin octobre, Taiga avait 2632 unités dans son carnet de précommandes pour des motoneiges ou motomarines. Les clients de la compagnie, particuliers ou entreprises, sont du Canada, des États-Unis et de l’Europe.

«Nous avons des commandes provenant d’environ 30 pays à travers le monde», a noté M. Bruneau.

