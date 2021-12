Un centre de crise doit fermer à Noël

Un centre de crise frappé par la pénurie de main-d’œuvre fermera ses portes pendant les Fêtes pour la première fois en trois décennies, malgré la pression du réseau de la santé qui l’accuse de « mettre à risque » la population.

• À lire aussi: Des vœux pour les jeunes vulnérables et les organismes communautaires

• À lire aussi: Itinérance: «si j'étais la mairesse, je serais carrément gêné!»

« Tous mes employés sont à moitié morts [...] Si je ne ferme pas à Noël, je n’aurai plus personne au retour en janvier », craint Christine Richard, directrice du Centre de crise de l’Ouest-de-l’Île.

Ce centre ouvert 24 heures sur 24 peut héberger huit personnes. Il sera fermé du 24 décembre au 3 janvier, une première en presque 35 ans d’existence.

Les centres de crise sont des qui offrent un service semblable aux lignes d’écoute, tout en accueillant des personnes entre leurs murs. Ils peuvent héberger temporairement des gens qui vivent un conflit familial, une perte d’emploi ou sont en transition après une sortie de l’hôpital.

En congé de maladie

Or, ces centres vivent actuellement une rareté de main-d’œuvre « dramatique », observe Roxane Thibeault, présidente du Regroupement des services d’intervention de crise du Québec.

« Tous les jours, on doit réduire les services [...] Il n’y a jamais eu autant de congés de maladie. »

« Il manque souvent des gens, on fait des doubles quarts », illustre Jean-Stéphane Gendron, agent de relations humaines au Centre de crise de l’Ouest-de-l’Île.

La fin de semaine dernière, il a dû entrer à 2 h du matin pour évaluer un client alors qu’il travaillait à 10 h le lendemain.

« On me dit “prends n’importe qui et forme-les sur le tas” », rapporte Mme Richard. Mais gérer des crises et évaluer le risque suicidaire n’est pas un travail qui peut être fait par n’importe qui.

« On s’est déjà ramassé avec une cliente qui nous crachait dans la face, qui se mettait en petite culotte en brandissant un crucifix », illustre-t-elle.

La fermeture de 10 jours est donc incontournable pour la direction. La décision a été approuvée par le conseil d’administration. Les clients habituels ont été avertis, ainsi que les autres organismes qui resteront ouverts, énumère Mme Richard.

Boîte vocale

Mais pour le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, cette fermeture « met à risque notre population », peut-on lire dans un courriel envoyé le 17 décembre.

« Ce qu’on voudrait éviter, c’est que quelqu’un en crise appelle le centre et tombe sur une boîte vocale », explique Amine Saadi, directeur adjoint des programmes santé mentale et dépendances.

Reste que le centre est autonome et le CIUSSS ne peut l’obliger à rester ouvert.

« Depuis que je suis ici, ça n’a jamais été très achalandé pendant les Fêtes », assure Danielle Séguin, agente de relations humaines depuis 19 ans.

C’est généralement au retour du congé que la détresse et l’isolement se traduisent par des demandes au centre de crise. D’où l’importance d’avoir en priorité des intervenants qui sont d’attaque en janvier, rappelle Christine Richard.

À voir aussi