Un homme au bord du désespoir

On s’est marié ma femme et moi alors que j’étais à l’aube de mes 20 ans et qu’elle en avait 18. Malgré un bagage de vie peu élaboré, c’était un mariage heureux et pas obligé. Elle avait des parents sévères, échaudés par une de leurs filles qui avait eu des enfants hors mariage, et comme mon père était autoritaire, on savait que le mariage était une obligation.

Croyez-moi si je vous dis que je n’ai jamais commis d’adultère en personne. En pensée, c’est une autre affaire, et je n’ai jamais eu de raison de douter de ma blonde. Le sexuel de notre vie s’est toujours passé entre nous deux. Notre jardin est donc bien petit sur ce plan.

J’ai toujours eu du respect pour ma blonde. Je ne la réveillais pas comme on dit. Je me couchais sur mon mal, puisque je n’ai découvert les vertus de la masturbation qu’il y a à peine vingt ans. La libido de ma blonde a toujours été bien en deçà de la mienne. Je crois que je n’étais pas un bon amant avant de devenir impuissant.

Je lui offre des fleurs et des bijoux, mais elle mériterait tellement plus. Sans avoir la prétention d’être parfait, je n’aime ni la chasse, ni la pêche, ni le hockey, ni le baseball, mais magasiner ne me dérange pas.

Pour contrer mon impuissance, j’ai consulté seul un sexologue, car ma blonde n’a pas voulu venir. J’ai suivi six sessions d’acupuncture, pris du Viagra et du Cialis, mais tout ça sans résultats. Je suis traité pour le diabète et le cholestérol, ainsi que pour un infarctus.

Lors de ma dernière visite chez mon urologue il m’a confirmé qu’il n’y avait aucun problème du côté de ma prostate. Malgré une libido au plafond, mon impuissance persiste. J’ai offert à ma femme de prendre un amant, car ça m’attriste qu’elle soit obligée d’enterrer ses modestes besoins à cause de moi et par ma faute. Je suis malheureux comme les pierres car nous sommes tellement coincés que je n’ai eu droit à ma première fellation qu’après 9 ans de mariage.

Je me suis rendu jusqu’à la dépression tellement je sens le tapis me glisser sous les pieds. J’ai rencontré des travailleuses sociales. Une à qui j’ai dévoilé le moyen que j’envisageais pour me suicider. Elle m’a dit que je lui faisais peur et a quitté en congé maladie après ma troisième visite. Une autre est partie en congé de maternité dès ma première visite, et la troisième fonctionnait aux quotas, sans empathie, avec à la bouche les seuls mots « Au suivant ».

Je suis à la case départ, avec l’impression d’être passé à côté de ma vie et d’y avoir entraîné ma femme. J’arrête ici car j’en ai trop sur le cœur. Je lance ma bouteille à la mer. Si vous décidez de ne pas me publier, j’aurai au moins eu vos yeux pour me lire.

Un mauvais amant

La sexualité, ça se vit à deux dans un couple. Cessez de tout prendre sur vos épaules. Votre femme vous aime, alors il faut qu’elle s’implique dans la recherche de solutions. Un(e) sexologue vous fera vite comprendre que la sexualité ne se limite pas, loin de là, à la pénétration. Vous avez des mains et une bouche, et vous devez tous deux apprendre à vous en servir.

Dans une librairie vous trouverez de nombreux livres sur le sujet. Et si vous avez envie de dépasser le sexuel pour entrer dans le sacré de la vie à deux, procurez-vous Qui sont ces couples heureux d’Yvon Dallaire. À défaut d’avoir le soutien de votre blonde, allez chercher celui de vos semblables, car il existe de nombreux groupes de partage pour hommes sur le net.