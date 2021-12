Un international canadien s'amène avec le CF Montréal

Le CF Montréal aurait acquis le défenseur et milieu de terrain canadien Alistair Johnston du Nashville SC, cédant en retour un montant d’allocation de 1 million $ pour les deux prochaines années.

C'est ce que rapportait The Athletic, jeudi, en milieu de journée.

Celui-ci a ajouté que la formation du Tennessee obtiendrait une partie de la somme reliée à un éventuel transfert de l’athlète de 23 ans si jamais il en venait à quitter l’organisation montréalaise. La transaction n’a pas été confirmée par les clubs concernés à ce jour.

Johnston a été un élément important de l’équipe nationale durant les qualifications de la CONCACAF en prévision de la Coupe du monde 2022. Il a contribué aux succès de son pays, premier du groupe de la phase finale avec un dossier de 4-0-4. Il a notamment disputé toute la rencontre du 16 novembre face au Mexique, un gain de 2 à 1 au Commonwealth Stadium d’Edmonton.

Dans la Major League Soccer, le natif de Vancouver vient de compléter sa deuxième campagne. Ayant principalement œuvré sur le côté droit défensif, il a inscrit un but et une aide en 26 parties, totalisant 2144 minutes de jeu et conservant un pourcentage d’efficacité de 80,2 % sur ses passes.

